15 сентября, 06:23Регионы
В Приморье застрелили медведя, который ходил с бидоном на голове
Фото: depositphotos/kyslynskyy
В Приморском крае застрелили медведя, который ходил в районе поселка Барабаш Хасанского округа с бидоном на голове. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя местного охотничьего надзора.
Инспекторы ведомства приняли решение застрелить дикое животное после того, как оно залезло в постройку и начало кидаться на людей.
В августе этого года жители поселка Барабаш сообщили о том, что около населенного пункта ходит медведь с пластиковым бидоном на голове. По словам одной из жительницы, он был очень истощен.
Пугал местных жителей медведь еще с июня: ломал пасеки, залезал в окна и крал мед из ульев.
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