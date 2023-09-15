В Приморье застрелили медведя, который ходил с бидоном на голове

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В Приморском крае застрелили медведя, который ходил в районе поселка Барабаш Хасанского округа с бидоном на голове. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя местного охотничьего надзора.

Инспекторы ведомства приняли решение застрелить дикое животное после того, как оно залезло в постройку и начало кидаться на людей.

В августе этого года жители поселка Барабаш сообщили о том, что около населенного пункта ходит медведь с пластиковым бидоном на голове. По словам одной из жительницы, он был очень истощен.

Пугал местных жителей медведь еще с июня: ломал пасеки, залезал в окна и крал мед из ульев.

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