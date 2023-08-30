Жителей Подмосковья предупредили о возможном выходе диких животных на улицы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

К осени многие дикие звери могут выходить к людям на улицу в поисках еды, поэтому жителям Подмосковья нужно быть осторожными. Об этом сообщили в пресс-службе министерства экологии и природопользования области.

"В это время в лесах и полях еще растут ягоды, летают и ползают насекомые, цветут растения, однако их количество с приближением холодов постепенно уменьшается. Для многих животных это своеобразный призыв к действию, потому что потом еды будет совсем мало, а нужно хорошенько отъесться перед тем, как уйти в спячку", – рассказали в ведомстве.

Именно поэтому в Минэкологии людям советуют не мешать животным, а лучше наблюдать за ними со стороны, поскольку некоторые звери могут начать защищать свои запасы еды. Также в ведомстве добавили, что подкармливать зверей не нужно, так как они сами способны найти себе пропитание.

В министерстве объяснили жителям Подмосковья, что при обнаружении дикого животного не стоит сразу же убегать, лучше удерживать с ним зрительный контакт и самому медленно отходить назад на безопасное расстояние.

"Если вы понимаете, что животное настроено агрессивно, например, кабан-секач, защищающий стадо, увидел в вас потенциальную угрозу, – вы можете залезть на дерево, где разъяренное животное вас не достанет, а, успокоившись, просто уйдет", – отметили в пресс-службе.

Ранее в Приморском крае медведь с пластиковым бидоном на голове напугал местных жителей. По словам жительницы поселка Барабаш Тамары, зверь ходит с бидоном на голове еще с 24 августа и уже сильно истощен. Сотрудники Росохотнадзора изучают ситуацию, однако отловить животное смогут, если косолапый выйдет на дорогу.

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