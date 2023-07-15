Девушка погибла в результате нападения медведя в Магадане

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Девушка погибла на танкодроме Магадана в результате нападения медведя. Об этом сообщается в пресс-службе УМВД по Магаданской области.

"15 июля в 15:00 в дежурную часть отдела МВД России по городу Магадан по линии "112" поступило сообщение о том, что в районе танкодрома в областном центре медведь напал на девушку", – говорится в сообщении.

Как уточнили в УМВД, прибывшие на место полицейские обнаружили бурого медведя и тело девушки. По информации правоохранителей, медведь был ликвидирован.

В данный момент следователи проводят осмотр места инцидента.

Ранее сообщалось, как на Камчатке медведь загнал на крышу машины мужчину, который пытался его покормить. По информации СМИ, инцидент произошел на краевой трассе Петропавловск-Камчатский – Мильково.

Россиянин остановился на обочине дороги и подошел к животному с протянутой рукой, вероятно, пытаясь его покормить. Медведь сначала отступал, но после бросился на мужчину, которому пришлось залезать на крышу автомобиля, чтобы спастись.

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