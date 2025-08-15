В Индонезии крокодил убил мужчину, утащив его в реку

Фото: 123RF /squirrel77

В Индонезии крокодил утащил отца четверых детей в реку, когда тот купался со своей семьей, пишет "Газета.ру", ссылаясь на Daily Mail.

По данным очевидцев, мужчина пытался сопротивляться, но рептилия утянула его вглубь реки. Свидетели пытались спасти мужчину, но не успели даже подбежать к нему.

По словам прибывших спасателей, крокодил еще несколько часов плавал вокруг берега, а в его пасти находилось тело жертвы. Затем хищник вышел на сушу.

Местные жители соорудили ловушку и попытались заманить туда рептилию, но крокодил уплыл. Считалось, что в этой реке не водятся хищники, поэтому она активно использовалась для купания и стирки вещей, добавили граждане.

В последнее время в Индонезии участились случаи нападения хищников на людей. Эксперты связывают это с разрушением прибрежных зон, повышением вылова рыбы и добычей полезных ископаемых. Все это заставляет рептилий охотиться вблизи населенных пунктов.

В Индонезии насчитывается 14 видов крокодилов. Некоторые из них агрессивные и могут нападать на людей.

