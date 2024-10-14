Эколог Дронова: снежные барсы и выхухоли могут исчезнуть в России без ООПТ

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Снежные барсы и выхухоли могут исчезнуть в России без Особо охраняемых природных территорий (ООПТ), сообщила эколог РФ Наталья Дронова. По ее словам, такие места становятся единственным спасением для редких видов.

"Первый в России заповедник – Баргузинский создавался в 1916 году с целью сохранения соболя, Окский заповедник был создан в 1935 году для охраны и восстановления русской выхухоли, Национальный парк "Сайлюгемский" создавался в 2010 году ради сохранения снежного барса", – цитирует РИА Новости ее слова.

На таких территориях есть все необходимые условия для поддержания популяции исчезающих видов. Они помогают восстанавливать численность самых редких видов. Эколог объяснила важность комплексного подхода в этом вопросе – когда в решении проблемы участвуют общественность, государство и представители науки.

Расширение сети ООПТ, усиление охраны и восстановление популяций должны быть приоритетами, резюмировала специалист.

В период с 1970 по 2020 год численность диких животных сократилась на 73%, приблизившись к "точке невозврата", заявило ранее Лондонское зоологическое общество.

По мнению экспертов, главной причиной сложившейся ситуации стали действия людей. Кроме того, существующая тенденция может ускориться из-за глобального потепления и уничтожения естественной среды обитания многих видов.

