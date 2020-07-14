Сын тигра Амура отправится в ОАЭ к невесте

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
Сын тигра Амура Шехран из Приморского сафари-парка поедет в ОАЭ в рамках программы разведения этого вида в зоопарках. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора парка Дмитрия Мезенцева.
По его словам, тигр отправится в зоологический центр Ал Бустан в Абу-Даби.
"Шерхан поедет туда насовсем – для размножения, к невесте. Пока точных сроков нет, возможно, это произойдет осенью – это будет зависеть от того, когда откроют международные рейсы, какая там будет погода", – рассказал Мезенцев.
Согласно программе Евроазиатской ассоциации зоопарков по сохранению и размножению амурского тигра, животные передаются между зоосадами бесплатно.
Ранее сообщалось, что специалисты Приморского сафари-парка ищут опекуна для тигра Амура из-за трудностей, вызванных пандемией коронавируса. Как отмечалось, у парка "нет доходов, но остались расходы", поэтому специалисты вынуждены искать опекунов для животных.
Амурский тигр (также называется дальневосточным или уссурийским тигром, Panthera tigris altaica) – один из самых редких подвидов тигра (около 11% от всей численности вида). Обитает в России в Приморском и Хабаровском краях (90-95 процентов популяции), а также на северо-востоке Китая. Взрослые особи весят в среднем около 200 килограммов при длине с хвостом до 3 метров.
За последние 100 лет популяция всех подвидов тигров на планете сократилась более чем в 20 раз. В XX веке тигр был внесен в Красную книгу Международного союза охраны природы, в Красную книгу России, а также в охранные документы других стран.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: