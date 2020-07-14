Сын тигра Амура отправится в ОАЭ к невесте

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Сын тигра Амура Шехран из Приморского сафари-парка поедет в ОАЭ в рамках программы разведения этого вида в зоопарках. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора парка Дмитрия Мезенцева.

По его словам, тигр отправится в зоологический центр Ал Бустан в Абу-Даби.

"Шерхан поедет туда насовсем – для размножения, к невесте. Пока точных сроков нет, возможно, это произойдет осенью – это будет зависеть от того, когда откроют международные рейсы, какая там будет погода", – рассказал Мезенцев.

Согласно программе Евроазиатской ассоциации зоопарков по сохранению и размножению амурского тигра, животные передаются между зоосадами бесплатно.

Ранее сообщалось, что специалисты Приморского сафари-парка ищут опекуна для тигра Амура из-за трудностей, вызванных пандемией коронавируса. Как отмечалось, у парка "нет доходов, но остались расходы", поэтому специалисты вынуждены искать опекунов для животных.

Амурский тигр (также называется дальневосточным или уссурийским тигром, Panthera tigris altaica) – один из самых редких подвидов тигра (около 11% от всей численности вида). Обитает в России в Приморском и Хабаровском краях (90-95 процентов популяции), а также на северо-востоке Китая. Взрослые особи весят в среднем около 200 килограммов при длине с хвостом до 3 метров.

За последние 100 лет популяция всех подвидов тигров на планете сократилась более чем в 20 раз. В XX веке тигр был внесен в Красную книгу Международного союза охраны природы, в Красную книгу России, а также в охранные документы других стран.

