В столице пройдут мероприятия, посвященные Соловьиному дню

Фото: пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

Экоцентры столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды проведут мероприятия, посвященные Соловьиному дню, с 15 по 18 мая. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Специалисты расскажут о жизни и повадках пернатых, а также о важности их естественной среды обитания.

В 17:00 15 мая в экоцентре "Битцевский лес" пройдет экскурсия "Соловьиные вечера". Для москвичей проведут орнитологическую прогулку по Битцевскому лесу, на которой они смогут услышать трели соловьев и других птиц.

В 09:00 16 мая экоцентр "Кузьминки" приглашает на экскурсию "Учет соловьев", во время которой посетители понаблюдают за пернатыми и обсудят особенности различных представителей орнитофауны.

В 12:00 17 мая экоцентр "Терлецкий" организует программу "Соловьиные вечера", в рамках которой гостям расскажут о жизни птиц. После занятий они смогут понаблюдать за соловьями в живой природе.

В это же время и в этот же день в "Музее природы" пройдет встреча "Все о соловьях". Участники смогут узнать о пернатых и послушать их пение. Кроме того, в экоцентре "Лесная сказка" состоится программа "Конструируя птицу".

В 18:00 18 мая экопроект "Гнездо вяхиря" проведет экскурсию "Соловьиные вечера". Желающие послушают трели птиц, научатся "читать" лесные звуки и обсудят жизнь пернатых.

С 1 апреля на природных территориях Москвы установлен режим тишины, который действует до 31 июля. Он нужен для создания благоприятных условий в период размножения зверей и птиц. Дело в том, что весной птицы наиболее уязвимы, так как они обустраивают гнезда, откладывают яйца, высиживают потомство и вскармливают птенцов.

Соловьи вернулись в столицу 6 мая. Самцы будут петь без перерыва еще неделю, делая лишь небольшие паузы на обед. Затем их трели станут звучать реже.