Соловьи вернулись в Москву

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В столицу вернулись соловьи. Их брачное пение можно услышать в парках и скверах города до конца июня, рассказали в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Как уточнили в ведомстве, самцы будут петь без перерыва в течение последующих двух недель, делая лишь небольшие паузы на обед. Затем их трели станут звучать реже.

Горожане смогут послушать пернатых рядом с ивами, сиренью и другими кустарниками. Однако увидеть птиц будет сложнее, предупредили в Депприроды, поскольку соловьи обычно прячутся среди зеленых ветвей.

Для того чтобы услышать их пение, в ведомстве советуют выбрать вечернее время для прогулки.

Вместе с тем у москвичей есть возможность услышать трели и других птиц. В связи с этим на природных территориях столицы до 31 июля действует режим тишины.

Он был введен для защиты зверей и птиц в период размножения. Весной птицы строят гнезда, откладывают и высиживают яйца, а птенцы нуждаются в защите. Резкий шум или приближение людей и животных могут заставить птиц покинуть гнездо.