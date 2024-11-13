Science News: ученые Канады заставили летучих мышей-вампиров бегать по беговой дорожке

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В Канаде ученые из университета Торонто и университета Макмастера заставили летучих мышей-вампиров бегать по беговой дорожке, чтобы выяснить особенности их метаболизма. Об этом пишет Science News.

Как говорится в материале издания, эксперимент помог выяснить, что до 60% выдыхаемого летучими мышами углекислого газа поступало от переваривания пищи, отличной от углеводов или жиров. Вместо этого большую часть энергии летучие мыши получали из недавно выпитой коровьей крови, так как газы содержали явные следы аминокислот и строительных блоков белков.

Кроме того, соотношение выдыхаемого углекислого газа к вдыхаемому кислороду оставалось неизменным и при увеличенной скорости движения. При этом у обычных млекопитающих соотношение газов обычно меняется.

Таким образом функционируют организмы кровососущих насекомых. Это первый подтвержденный случай такого метаболизма у млекопитающих.

Между тем в США ранее выбрали самую красивую летучую мышь. Ежегодный конкурс красоты провело Бюро по управлению земельными ресурсами. Победительницей стала летучая мышь Хриплый Поттер из Орегона.

Федеральное агентство проводит конкурс с 2019 года, чтобы повысить осведомленность об экологической важности этого животного.