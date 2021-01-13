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Москва 24

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Наука

17:00

В России проводятся дополнительные испытания вакцины от COVID-19 на животных

животные наука медицина

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Дополнительные испытания вакцин от коронавируса проводятся на животных, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Она отметила, что российские ученые работают над проверкой эффективности препаратов против нового штамма COVID-19. Вице-премьер РФ подчеркнула, что уже сейчас имеются доказательства эффективности российских вакцин против мутаций коронавируса.

"Мы дополнительно проводим научные исследования, чтобы быть абсолютно уверенными – на 200%, если можно так сказать, – что это действительно так", – заявила Голикова.

Ранее Всемирная организация здравоохранения предупредила о появлении новых штаммов коронавируса. Сообщалось, что "британскую" мутацию COVID-19 обнаружили уже в 50 странах мира.

В то же время в 83 субъектах России, по словам Голиковой, фиксируется снижение числа заболевших коронавирусом. Однако в двух регионах РФ продолжается рост числа инфицированных, заявила Голикова.

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