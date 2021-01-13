Голикова заявила, что снижение числа заболевших COVID-19 зафиксировали в 83 регионах РФ

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Снижение числа заболевших коронавирусом зафиксировали в 83 регионах России. Об этом на совещании с Владимиром Путиным сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Ситуация в регионах страны по-прежнему различается, но за последние две недели число регионов, где отмечается снижение или стабилизация заболеваемости, – 83, в двух регионах продолжается пока рост", – отметила Голикова.

При этом Владимир Путин заявил, что снижение темпов роста COVID-19 не должно успокаивать.

"Мы видим, что в мире в целом, к сожалению, пока не удается задушить эту болезнь, не удается предотвратить и все негативные последствия, с ней связанные", – заявил глава государства.

Ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург подчеркнул, что с продолжением пандемии повышается риск формирования новых мутаций коронавируса. В связи с этим, по его словам, необходимо объединить усилия стран в борьбе с COVID-19.

