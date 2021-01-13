Военный медик рассказала, от чего зависит успех лечения COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Успех в лечении коронавирусной инфекции зависит от настроя пациента, рассказала завотделением реанимации и интенсивной терапии кафедры и клиники инфекционных болезней Военно-медицинской академии (ВМА) имени Кирова Елена Куделка. Об этом сообщает РИА Новости.
Специалист отметила, что клинические наблюдения демонстрируют менее эффективные результаты лечения, если пациент относится к болезни отстраненно.
"Мы уверены: успех лечения во многом предопределен не только работой медперсонала, но и настроем пациента. Это можно назвать примером взаимовыгодного сотрудничества врача и больного, которое очень важно при любом заболевании", – рассказала Куделка.
Врач добавила, что активное участие пациента в процессе лечения положительно сказывается на результате.
Она рассказала, что в ВМА было несколько возрастных пациентов с COVID-19, которые именно так отнеслись к своему заболеванию и успешно вылечились.
Ранее врачи заявили, что две трети пациентов после перенесенного коронавируса в легкой форме могут иметь долгосрочные последствия заболевания. Специалисты провели исследование с участием 153 пациентов с коронавирусом. Они следили за состоянием пациентов с марта по май прошлого года, а затем, спустя 75 дней, провели повторное исследование. В результате врачи пришли к выводу, что 62% заболевших даже спустя несколько месяцев испытывали проблемы со здоровьем.
Попова заявила о стабилизации ситуации с заболеваемостью COVID-19 в России
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: