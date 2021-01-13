Военный медик рассказала, от чего зависит успех лечения COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Успех в лечении коронавирусной инфекции зависит от настроя пациента, рассказала завотделением реанимации и интенсивной терапии кафедры и клиники инфекционных болезней Военно-медицинской академии (ВМА) имени Кирова Елена Куделка. Об этом сообщает РИА Новости.

Специалист отметила, что клинические наблюдения демонстрируют менее эффективные результаты лечения, если пациент относится к болезни отстраненно.

"Мы уверены: успех лечения во многом предопределен не только работой медперсонала, но и настроем пациента. Это можно назвать примером взаимовыгодного сотрудничества врача и больного, которое очень важно при любом заболевании", – рассказала Куделка.

Врач добавила, что активное участие пациента в процессе лечения положительно сказывается на результате.

Она рассказала, что в ВМА было несколько возрастных пациентов с COVID-19, которые именно так отнеслись к своему заболеванию и успешно вылечились.

Ранее врачи заявили, что две трети пациентов после перенесенного коронавируса в легкой форме могут иметь долгосрочные последствия заболевания. Специалисты провели исследование с участием 153 пациентов с коронавирусом. Они следили за состоянием пациентов с марта по май прошлого года, а затем, спустя 75 дней, провели повторное исследование. В результате врачи пришли к выводу, что 62% заболевших даже спустя несколько месяцев испытывали проблемы со здоровьем.

