Бесплатные ветеринарные консультации ждут гостей фестиваля "Моспитомец"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Бесплатные ветеринарные консультации и познавательные лекции ждут гостей фестиваля "Моспитомец", который пройдет на Тверском бульваре с 15 по 17 августа, передает портал мэра и правительства Москвы.

На площадке каждый день будет работать мобильная ветеринарная клиника столичного комитета ветеринарии. С 11:00 до 20:00 там будут проходить бесплатные консультации, клинические осмотры, вакцинация питомцев от бешенства, а также чипирование и ультразвуковые исследования.

Также специалисты клиники помогут со стрижкой когтей и санацией ушей, а также дадут необходимые рекомендации по уходу за питомцами и их питанию.

Помимо этого, в летнем клубе "Москва" откроется лекторий. В пятницу, 15 августа, он будет работать с 12:00 до 19:00, а в выходные, 16 и 17 августа, – с 11:00 до 19:00. В рамках лектория слушателям расскажут о том, как пользоваться суперсервисом "Мой питомец". Также ветеринары и зооэксперты дадут свои рекомендации по воспитанию и рациону домашних животных, а волонтеры поделятся историями о взаимодействии с собаками и кошками из приютов.

В свою очередь, специалисты ГБУ "Доринвест" столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства расскажут о работе московских приютов, а также о том, как Москва заботится о бездомных животных. Всем желающим также объяснят, какие гостинцы можно приносить питомцам и как стать зооволонтером.

Также на Тверском бульваре откроется кинологическая площадка с барьерами, горками и качелями, где можно будет посетить тематические занятия, направленные на улучшение навыков питомца.

Все дни фестиваля в ротонде будет открыта станция экспресс-груминга: в пятницу – с 15:30 до 19:30, в выходные – с 13:00 до 17:00. Среди доступных услуг – стрижка когтей, гигиена ушей и глаз, окрашивание шерсти гипоаллергенными мелками и парфюмирование. Также специалисты помогут горожанам подобрать средства для ухода за питомцами. После же процедур можно будет сделать фото в специальной фотобудке.

В рамках фестиваля пройдут мастер-классы по изготовлению адресников для животных, росписи шоперов в технике эбру и созданию ошейников и обвесов для сумок.

Вместе с тем на бульваре будет работать маркет. Там можно будет приобрести одежду для собак, лежанки, коврики для путешествий, пледы и другие товары для домашних животных. В свою очередь, в бьюти-траках и поп-ап-магазинах горожане смогут купить для себя удобные сумки для долгих прогулок с животными.

На Тверском бульваре также будет работать выставка собак и кошек из приютов, где каждый сможет забрать питомца домой. Кроме того, у посетителей фестиваля будет возможность пожертвовать корм для приютов.

Между тем 16 и 17 августа в сквере по Олонецкому проезду парка "Яуза" пройдут "Добрые выходные" проекта "Город неравнодушных". Мероприятие приурочено ко Всемирному дню бездомных животных.

На площадке представят более 60 собак и 40 кошек из приютов. С собаками можно будет погулять по территории сквера на поводке. Если кто-то из желающих захочет забрать питомца домой, нужно заключить договор ответственного содержания – для этого потребуется паспорт и желание всех членов семьи.

