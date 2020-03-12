Панды в Московском зоопарке не останутся без бамбука из-за коронавируса

Панды в Московском зоопарке не останутся без бамбука – его будут дополнительно доставлять из Краснодарского края и Нидерландов. Многие беспокоились, что из-за коронавируса в Китае поставки прекратятся и пандам нечего будет есть, передает телеканал Москва 24.

В Московском зоопарке рассказали, что две недели назад действительно наблюдались сложности, но тогда в дело пошел резервный запас. По словам сотрудников зоосада, помимо Китая, бамбук для парочки Жуи и Диндин теперь будут доставлять из Краснодарского края и Нидерландов.

Кроме того, на границе с Китаем даже создали специальный канал для прохода партий. Бамбук оттуда дезинфицируют перед тем, как покормить им панд.

Ранее сообщалось, что Московский зоопарк стал трижды лауреатом в международной панда-премии. В результате столичный зоопарк завоевал золото в категории "Панда – событие года", серебро зоосад забрал в номинации "Панда – персонал года" и бронзу в категории "Любимая панда за пределами Китая".

Жуи и Диндин приехали в Московский зоопарк в рамках программы по сохранению, защите и исследованию больших панд. Они будут содержаться в зоосаде в течение 15 лет. Тем не менее юридически они, как и все большие панды в мире, являются собственностью КНР. Детеныши, которых в перспективе надеется получить зоопарк, отправятся на родину в Китай, когда достигнут четырехлетнего возраста.

Диндин родилась 30 июля 2017 года в национальном природном парке "Волонг", а Жуи появился на свет 31 июля 2016 года в заповеднике "Дуцзянъянь". Самец гораздо крупнее самки и весит 96 килограммов, в то время как она – около 58. Вес панд полностью соответствует весу молодых особей.