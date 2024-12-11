Подмосковная коза Даринка признана самой красивой в России

Фото: vk.com/Администрация городского округа Луховицы

Коза Даринка альпийской породы, проживающая на экоферме "Былинкино" в городском округе Луховицы, одержала победу в народном онлайн-голосовании всероссийского конкурса "КОЗОкрасота". Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

Всего в голосовании было представлено 7 участниц и еще один участник из шести регионов России. Во время выбора кандидатов учитывались обаятельность и фотогеничность животного, а также история от сотрудников фермы.

Представители экофермы "Былинкино" рассказали, что Даринка каждый день питается сеном и комбикормом, в котором содержатся витамины и микроэлементы. Кроме того, как и другие козы, животное соблюдает правильный режим дня.

"Даринка не только признанная королева красоты, но и талисман экофермы, наряду со своими друзьями, включая Былинку – ее подружку из семейства кошачьих", – отметили в министерстве.

Между тем в США выбрали самую красивую летучую мышь. Ежегодный конкурс красоты провело Бюро по управлению земельными ресурсами. Победительницей стала летучая мышь Хриплый Поттер из Орегона. Она обогнала мышь из Айдахо и других участников под именами Сэр-Флэпс-А-Лот, Роберт Баттинсон и Бэтлор Свифт.

