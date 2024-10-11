Бурый медведь успешно перенес первую в Британии операцию на головном мозге

Фото: wildwoodtrust.org

Бурый медведь по имени Боки успешно восстанавливается после первой в Великобритании операции на головном мозге животного. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на The Guardian.

Благотворительная организация, наблюдающая за медведем, рассказала, что у него была обнаружена гидроцефалия – скопление жидкости в мозге.

На данный момент бурый медведь Боки чувствует себя настолько хорошо, насколько это возможно после перенесенной операции.

"Боки еще не выбрался из беды, но чувствует себя хорошо после операции по отводу скопившейся жидкости", – отметило издание.

Операцию по удалению жидкости из мозга медведя провел ветеринарный хирург, специалист по диким животным Ромен Пицци в парке дикой природы Wildwood Trust, который расположен недалеко от Кентербери в графстве Кент.

Ранее столичные ветеринары сделали операцию капибаре Масе после того, как ее укусил кто-то из членов семьи. По словам главы зоосада, после укуса под кожей у Маси начался воспалительный процесс и скопился гной. После этого Мася две недели принимала медикаменты, а врачи промывали ее рану.