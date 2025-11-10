Китайские буддисты случайно утопили более тысячи спасенных кошек

Фото: 123RF.com/mettus

Приверженцы буддийского учения в Китае случайно утопили более 1 тысячи спасенных кошек. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на газету SCMP.

Отмечается, что буддисты, следуя традиции освобождения живых существ как акта сострадания, купили питомцев, ожидавших усыпления. Далее они привезли кошек к водохранилищу Гуандун, но многие из них, испугавшись, бросились в воду.

Уцелевших животных пытались спасти местные жители.

"Мы подошли поближе и увидели, как люди выпускают кошек из клеток. Все кошки выбежали. Многие так испугались, что бросились прямо в воду", – рассказал очевидец.

При этом аналогичная ситуация уже происходила у водохранилища в августе 2023 года. Тогда там обнаружили десятки мертвых и больных кошек, которые были выпущены таким же образом. Этот инцидент вызвал бурную реакцию в китайских социальных сетях.

Ранее в США женщина утопила собаку в туалете аэропорта после отказа взять питомца на борт самолета. Инцидент произошел в Орландо. Уточнялось, что женщина хотела взять животное с собой, но не оформила необходимые документы.

После случившегося полиция выдала ордер на арест злоумышленницы. Ее задержали почти через 3 месяца после инцидента. При этом американка внесла залог в размере 5 тысяч долларов, после чего ее отпустили.

