Павильон "Животные Африки" Московского зоопарка закрылся до осени

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Московском зоопарке до осени закрылся для посетителей павильон "Животные Африки". Об этом говорится в телеграм-канале зоосада.

Уточняется, что закрытие павильона связано с тем, что обитающие в нем жираф, медоеды и сурикаты гуляют на улице.

"Наш жираф Липа снова гуляет в уличном вольере, наслаждается весенним солнцем и компанией своих подруг зебр: Дэборы, Лейлы и Мии", – добавили в зоосаде.

Ранее сообщалось, что медоеды вышли в уличный вольер в Московском зоопарке на фоне потепления. Владения для них заранее подготовили зоологи. Специалисты отметили, что это очень активные животные, поэтому им нужно много разных предметов: полые бревна, в которые можно забираться, специальные домики, а также конструкции, подвешенные на цепи.

