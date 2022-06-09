Фото: vk.com/moscow_zoo

Медоеды вышли в уличный вольер в Московском зоопарке на фоне потепления. Владения для них заранее подготовили зоологи, сообщается на странице зоосада в соцсети "ВКонтакте".

"Это очень активные животные, поэтому им необходимо много разных предметов: полые бревна, в которые можно забираться, специальные домики, а также конструкции, подвешенные на цепи. Животные сейчас продолжают обследовать вольер и не останавливаются практически ни на секунду. Как и все куньи, они фактически вечные двигатели в мире животных", – говорится в сообщении.

Ранее в Московском зоопарке на свет появились птенцы редких черношейных лебедей, которые отличаются необычным окрасом. Так, основание серого клюва украшает большой красный нарост, шея и голова насыщенно-черного цвета, а остальное оперение белоснежное.

Данный вид занесен в Международную красную книгу.

