Павильон "Ночной мир" в Московском зоопарке закроют 9 апреля

Павильон "Ночной мир" в Московском зоопарке будет закрыт 9 апреля по техническим причинам.
В пресс-службе зоопарка отметили, уже в среду, 10 апреля, он заработает в штатном режиме.
Указывается, что в павильоне обитают "проворный кинкажу, любознательные кволлы и энергичные долгоноги.
Вместе с тем зоопарк пригласил гостей посетить экспозиции "Фауна России", "Кошачий ряд" и "Дом птиц". Там можно увидеть лесную кошку, степную пуму, снежного барса, семейство рысей и птенцов пингвинов Гумбольдта.
Ранее сообщалось, что манул Московского зоопарка проходит лечение из-за хронического заболевания глаза.
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