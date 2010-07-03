Павильон "Ночной мир" в Московском зоопарке закроют 9 апреля

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Павильон "Ночной мир" в Московском зоопарке будет закрыт 9 апреля по техническим причинам.

В пресс-службе зоопарка отметили, уже в среду, 10 апреля, он заработает в штатном режиме.

Указывается, что в павильоне обитают "проворный кинкажу, любознательные кволлы и энергичные долгоноги.

Вместе с тем зоопарк пригласил гостей посетить экспозиции "Фауна России", "Кошачий ряд" и "Дом птиц". Там можно увидеть лесную кошку, степную пуму, снежного барса, семейство рысей и птенцов пингвинов Гумбольдта.

Ранее сообщалось, что манул Московского зоопарка проходит лечение из-за хронического заболевания глаза.