В сафари-парке рассказали о состоянии тигра Амура после смерти козла Тимура

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Директор Приморского сафари-парка Дмитрий Мезенцев рассказал Москве 24 о самочувствии тигра Амура после смерти козла Тимура.

"Тигр чувствует себя нормально. Здоров. Я сейчас нахожусь в командировке, не думаю, что он как-то сильно это все почувствовал", – сказал Мезенцев.

По словам директора сафари-парка, дружба между животными задалась не сразу. Первые месяцы Тимур притеснял Амура – "бодал, пинал, толкал, сталкивал". А после тигр и козел подружились.

Он добавил, что Тимура недавно кремировали, а похоронят, как только будет готова скульптура. Ее установят на территории сафари-парка.

Напомним, что о дружбе козла Тимура и тигра Амура весь мир узнал в 2015 году, когда козла привели в вольер к хищнику как добычу. Амур есть его не стал, поскольку Тимур дал отпор. Он даже занял спальное место хищника, заставив спать его на крыше убежища. Эта парочка стала любимцами интернета, получив несколько миллионов просмотров на YouTube.

Ранее стало известно, что козел Тимур из Приморского сафари-парка, который прославился своей дружбой с тигром Амуром, умер.

"Мне трудно, но так как я опекун козлика Тимура, сообщаю всем вам, что 05.11.2019 козлика Тимура не стало. Я могу сказать с полной ответственностью, что козлик Тимур содержался в отличных условиях", – сказано в заявлении опекуна Тимура Эльвиры Головиной.

Женщина поблагодарила врачей сафари-парка и всех, кто поддерживал и помогал содержать животное.

Головина заверила, что урну с прахом Тимура похоронят с почестями, а в дальнейшем на этом месте появится бронзовая скульптура козла.

"Я благодарна за любовь в этой истории дружбы козлика Тимура и тигра Амура", – добавила Головина.



Соболева Илона