Московский зоопарк сообщил о смерти тапира-долгожителя Сью

Фото: телеграм-канал "Московский зоопарк"

Московский зоопарк сообщил в своем телеграм-канале о смерти тапира-долгожителя Сью. Животное скончалось на 38-м году жизни утром 8 октября.

"По аналогии с возрастом человека Сью было около 100 лет", – указали в зоосаде.

Тапир появилась на свет в зоопарке Детройта в феврале 1988 года. В Москву ее привезли в 2005 году. В зоосаде рассказали, что Сью была любопытной и дружелюбной с сотрудниками. Однако она часто нервничала, когда в вольер заходили малознакомые люди, например представители технических служб.

"Именно поэтому, а также в силу возраста тапира не переселяли из ее старенького вольера, так как переезд был бы слишком большим испытанием", – уточнили в учреждении.

Также в зоопарке обратили внимание на упрямство Сью. В частности, она отказывалась от ветеринарных процедур. Уговорить ее удавалось только благодаря регулярным занятиям на тренингах. В качестве поощрения животному выдавали кусочки фруктов.

Кроме того, в зоосаде напомнили, что тапиры являются растительноядными животными. Сью кормили вареной картошкой и морковью, листовым салатом, фруктами и геркулесовой кашей с горохом, куда также добавлялись витамины, подкормка и специальный комбикорм.

Помимо этого, в учреждении рассказали, что в последние годы у Сью наблюдались проблемы со здоровьем. Особое внимание сотрудники зоопарка уделяли состоянию ее суставов, копыт, глаз и зубов.

"Этим летом из-за переменчивой погоды Сью вышла в уличный вольер только в июле и вернулась в теплое помещение павильона "Солнечные медведи" уже в августе", – отметили в зоосаде, напомнив, что в природе тапиры в редких случаях доживают до 24 лет, а в зоопарках – до 25–30 лет.

Ранее в Московском зоопарке скончался самец суматранского орангутана Сандокан, который прожил в столице большую часть своей жизни. Он родился 1 сентября 1981 года в Германии, а в Москву переехал в 1999 году.

У Сандокана за время проживания в зоопарке появилось четыре детеныша. Трое уехали в другие учреждения, а один живет вместе со своей группой. В зоосаде отметили, что орангутан обладал спокойным нравом и любил участвовать в тренингах с киперами.

