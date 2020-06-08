Краснокнижные тигрята родились в зоопарке Барнаула

Фото: vk.com/zoo_22

Четыре краснокнижных тигренка родились в зоопарке "Лесная сказка" в Барнауле, сообщается на странице зоосада в социальной сети "ВКонтакте".

"Сегодня просто волшебный день. Во-первых, мы вновь открыты для посещения. Во-вторых, наша прекрасная Багира сегодня вновь стала мамочкой", – говорится в сообщении пресс-службы.

Родителями тигрят являются амурский тигр Шерхан и восточно-китайская тигрица Багира, которая относится к исчезающему виду. Она живет в зоопарке с 2012 года, куда ее доставили из Санкт-Петербургского зоосада в возрасте четырех месяцев.

Шерхан прилетел из Москвы в 2014 году в двухмесячном возрасте. Это пятый помет пары.

Ранее сообщалось, что в Испании впервые родился белый лев. Он появился на свет от двух кошек, которых привезли в город из Таиланда в рамках программы по обмену. Львенок живет в городе Гильена провинции Севилья.