В Австралии после пожаров родилась первая коала

Фото: facebook.com/AustralianReptilePark

В Австралии впервые после масштабных пожаров родилась коала, сообщает "Мир 24".

Малыш появился на свет в австралийском парке рептилий, расположенном в штате Новый Южный Уэльс. Сотрудники парка назвали новорожденного Эш, что в переводе с английского означает пепел.

Представителю сумчатых около пяти месяцев. Только сейчас коала начала выглядывать из сумки матери.

Лесные пожары вспыхнули в Австралии осенью 2019 года и продолжались несколько месяцев. По данным природоохранной группы Международного фонда защиты животных, из-за стихии только в Новом Южном Уэльсе погибли около пяти тысяч коал.

На помощь коалам деньги собирали всем миром, и в начале мая 2020 года уцелевших и подлеченных коал начали возвращать из ветклиник в дикую природу.

Жители Австралии самостоятельно спасали животных от огня. Весь мир облетели кадры, на которых женщина, рискуя жизнью, бросилась в огонь, чтобы спасти обожженную коалу. Позднее она призналась, что не испытывала страха и хотела только одного – успеть вытащить из огня животное.

