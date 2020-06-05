Фото: скриншот видео youtube.com/Europa Press

Белый львенок впервые родился в Испании, передает портал "Мир 24".

Животное родилось в городе Гильена провинции Севилья. Львенок появился на свет от двух кошек, которых привезли в город из Таиланда в рамках программы по обмену.

По мнению директора зоопарка Хуана Луиса Мальпартида, животное может стать достопримечательностью сезона при открытии зоосада. Он уверен, что посетителям парка приглянется новый житель.

В мае белые львята родились в зоопарке Кипра. Родители этих котят – два восьмилетних льва Зевс и Гера. Имена животным сотрудники парка еще не выбрали.

Первый львенок родился на Кипре в марте 2019 года. Сотрудники назвали его Симба в честь знаменитого персонажа из мультфильма "Король Лев".

