Львы из барселонского зоопарка перенесли коронавирус

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В зоопарке Барселоны львы переболели коронавирусом, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на директора зоопарка Жули Маури.

"Во второй половине года, когда зоопарк был закрыт, львы перенесли COVID-19", – рассказал Маури.

По его словам, заболевание выявили у животных во время планового осмотра. Директор зоопарка уточнил, что львы только чихали и кашляли, других симптомов у них не было.

Маури подчеркнул, что от львов человеку вирус может передаваться только при тесном контакте. По его словам, у других животных вирус не был выявлен.

Ранее в Швейцарии был выявлен первый случай заражения коронавирусной инфекцией у домашней кошки. Заболевшая кошка жила вместе с человеком, у которого подтвердили коронавирус.

