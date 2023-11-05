Краснокнижную птицу осоеда специалисты заметили на нескольких природных территориях Москвы

Фото: пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

Краснокнижную птицу обыкновенного осоеда специалисты Мосприроды заметили на нескольких природных территориях Москвы в 2023 году. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Пернатый хищник семейства ястребиных занесен в Красную книгу Москвы под нулевой категорией редкости как вид, считавшийся исчезнувшим.

В 2023 году молодые особи были зафиксированы в природно-исторических парках "Покровское-Стрешнево", "Москворецкий", комплексном заказнике "Зеленоградский", природном заказнике "Долина реки Сетунь", а также лесопарке "Кусково".

С 2020 по 2022 год пернатого хищника замечали только в природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино".

Осоед является представителем дневных пернатых хищников. Он приносит большую пользу природной экосистеме, поедая грызунов и крупных насекомых, регулируя их популяцию. Также он питается осами, пчелами, шмелями, шершнями, особенно их личинками, червями, лягушками и ящерицами.

В августе специалисты нашли дремлик широколистный в природно-историческом парке "Битцевский лес", занесенный в Красную книгу столицы. Растение является травянистым многолетником, одним из видов орхидей. Период цветения наступает в 10–11 лет. Прожить дремлик способен не менее 30 лет.