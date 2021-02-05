Спасатели освободили забравшегося под капот автомобиля енота в Домодедово

Москвичи нашли енота под капотом каршеринга
Спасатели вытащили енота, застрявшего под капотом автомобиля на стоянке в аэропорту Домодедово, передает телеканал Москва 24.
Животное под капотом машины каршеринга обнаружил сотрудник компании "Делимобиль". Ему удалось выманить енота на печенье, однако через некоторое время тот снова залез под капот. Сейчас уже спасенного енота везут в клинику, после чего сотрудники организации займутся его судьбой.
"Главное, что достали и спасли. Спасибо нашим ребятам, которые дежурили с машиной всю ночь, спасателям, которые приехали из Рязани, и аэропорту Домодедово, которые пригнали эвакуатор, и мы смогли таким способом добраться до животного и спасти его", – говорится в сообщении.
В пресс-службе аэропорта рассказали, что для спасения животного привлекли двух зоопсихологов и другого енота. На работу аэропорта инцидент не повлиял.
В Краснодаре енот забрался на электрический столб, просидел на нем несколько часов и спрыгнул лишь при виде прибывших ему на помощь спасателей. Как сообщили очевидцы, животное залезло на столб примерно в 8:00 и просидело на его верхушке до обеда, пока не приехали спасатели.
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