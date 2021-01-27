В Краснодаре енот несколько часов сидел на столбе, но спрыгнул при виде спасателей

Как сообщили очевидцы, животное залезло на столб примерно в 8:00 и просидело на его верхушке до обеда, пока не приехали спасатели.
"От очевидцев через ЕДДС поступило сообщение, что енот на вершине столба находится, это Парусная, 18. У нас на Парусной, 12, аварийно-спасательный отряд № 2, поэтому мгновенно среагировали", – рассказал Жученко.
Он пояснил, что операцию по спасению животного осложняли провода, из-за которых специалистам пришлось вызвать на место механическую руку.
"Два спасателя, одевшись в боевую одежду пожарных, взяли сачок, взяли мешок, попробовали его снять. Но енот самостоятельно спустился по столбу. Пытались взять его, но он не давался, слез самостоятельно и был таков. Он прыгнул в какую-то частную территорию. Вроде он там местный, вроде это не первый случай", – заявил спасатель.
Жученко отметил, что ранее спасателям уже приходилось снимать енотов со столбов.
Ранее отряд спасателей-добровольцев "СпасРезерв" помог щенкам, которые провалились в техническую трубу на юго-востоке Москвы. Для спасения щенков добровольцы сняли часть грунта, осложнявшего работу, лопатами. В скором времени они выпилили часть трубы бензорезом.
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