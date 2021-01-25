Щенков, провалившихся в техническую трубу, спасли на юго-востоке столицы

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

Отряд спасателей-добровольцев "СпасРезерв" помог щенкам, которые провалились в техническую трубу на юго-востоке города. Об этом Агентству "Москва" заявили в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ.

"В техническую трубу опалубки фундамента провалились три щенка. Они жалобно скулили и пищали. Вопли малышей услышали строители, они и обратились за помощью к спасателям", – рассказали представители ведомства. По информации департамента, щенки провалились очень глубоко.

Для спасения щенков добровольцы сняли часть грунта, осложнявшего работу, лопатами. В скором времени они выпилили часть трубы бензорезом.

"Вот такая трогательная история со счастливым концом произошла на улице Полбина, доме 35", – отметили в столичном департаменте. Спасенные щенята были переданы заявителям.

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