Мужчина обнаружил енота под капотом автомобиля каршеринга в Домодедово

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Мужчина обнаружил енота под капотом автомобиля каршеринга, припаркованного в аэропорту Домодедово, рассказал глава отдела сохранения биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Сергей Бурмистров.

"К нам на горячую линию обратился москвич, сотрудник каршеринговой компании, который должен был вернуть этот автомобиль в Москву и проверял капот. В связи с тем, что аэропорт находится на территории Московской области, человеку были даны рекомендации по телефону о том, как выманить животное из-под капота", – приводит слова Бурмистрова Агентство "Москва".

Он пояснил, что еноты всеядны и поэтому готовы продать душу за печеньки. Этим мужчина и воспользовался. Он купил немного лакомства и предложил его животному, после чего енот ушел гулять по парковке.

"Как енот попал под капот, непонятно, но едва ли приехал вместе с машиной", – сказал специалист.

Однако, несмотря на удавшуюся уловку, спустя некоторое время енот вернулся под капот той же машины. По словам Бурмистрова, каршеринговая компания собирается вызвать специалиста по отлову енотов, чтобы поймать животное.

"Водителям рекомендуется проверять капоты машин, особенно зимой, поскольку если они недавно ездили и еще теплые, то туда могут забраться енот, кошка или другое животное", – заключил он.

Ранее в Краснодаре енот забрался на электрический столб, просидел на нем несколько часов и спрыгнул лишь при виде прибывших ему на помощь спасателей. Как сообщили очевидцы, животное залезло на столб примерно в 8:00 и просидело на его верхушке до обеда, пока не приехали спасатели.