Спасатели вытащили провалившегося в короб жилого дома кота в столице

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В Южном Бутове спасатели МАЦ помогли коту. Об этом заявили в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

Дежурная смена спасателей Московского авиационного центра выехала по вызову на улицу Изюмская.

"Хозяева кота – молодая пара, только заселились в новую квартиру. Видимо, животное не рассчитало свои силы и попало в западню. Мяуканье бедного кота привело нас к консьержке на первый этаж", – сказал старший дежурной смены, спасатель Александр Климанов.

По данным ведомства, кот не пострадал, уточняет Агентство "Москва".

Ранее в Москве спасли застрявшего на дереве енота. Животное было очень напугано.