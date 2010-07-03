Всех белух из бухты Средняя планируют освободить 5 ноября

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Начало операции по доставке и выпуску всех 50 белух, оставшихся в бухте Средняя в Приморском крае, в открытое море запланировано на 5 ноября, сообщает ТАСС.

Во Всероссийском научно-исследовательском институте рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) рассказали, что в понедельник завершилась подготовка к операции по выпуску белух в дикую природу.

Уже проведены работы по испытанию погрузочного оборудования, а ученые совместно с ветеринарами и тренерами осмотрели подготовленные для белух ванны на научных судах. Перед транспортировкой ветеринары проведут итоговый осмотр животных.

Ранее на волю в Хабаровском крае выпустили новую партию белух. Животные перенесли транспортировку благополучно. Шестой этап плана по выпуску морских жителей из бухты Средней в дикую природу начался 18 октября. Животные многие месяцы содержались в заключении и наконец обрели свободу.

Скандал из-за отлова морских млекопитающих разгорелся в 2018 году, когда департамент Росприроднадзора по ДФО разрешил отлов 13 косаток в Охотском море. Компании начали охоту на косаток и белух с целью их дальнейшей перепродажи.

Происходящее привлекло внимание зоозащитников, в защиту животных выступили многие знаменитости. В итоге компании, которые занимались отловом косаток и белух, оштрафовали на десятки миллионов рублей, а выживших животных было решено вернуть в дикую природу. Всего на воле оказались 37 особей из бухты Средней, пока там остаются еще 50 животных.