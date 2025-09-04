Брачный сезон начался у маралов в нацпарке "Лосиный остров"

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Наталья Шатохина

Брачный сезон начался у маралов, которые проживают на Лосиной биостанции в национальном парке "Лосиный остров", сообщила пресс-служба учреждения.

Гости нацпарка смогут увидеть естественное поведение животных во время гона, а также услышать звуки дикой природы в период пика репродуктивной активности маралов.

Нацпарк уточнил, что первым признаком начала брачного сезона у этих животных считается характерный рев, за которым следует голосовой сигнал. Последний порой может быть слышен на расстоянии нескольких километров.

"Помимо вокализации, "войдя во вкус", Беляш (один из маралов, проживающих в нацпарке. – Прим. ред.) начнет демонстрировать ряд ритуальных действий для привлечения самок и демонстрации своей физической формы", – поясняется в сообщении.

Например, животное активно взрывает рогами почву или обдирает кору с деревьев, а также около 10–15 минут находится в столкновении, то есть непрерывном контакте, со своим "соперником".

Минувшим летом в "Лосином острове" появился на свет еще один детеныш марала. Животное родилось в вольере Беляша. Первое время он находился под присмотром своей матери. Когда ей требовалось отойти, чтобы поесть или попить, она прятала детеныша в высокой траве.