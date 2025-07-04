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04 июля, 21:05

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Reuters: мэр мексиканского города Даниэль Гутьеррес вступил в брак с крокодилом

Мэр мексиканского города сыграл свадьбу с крокодилицей – СМИ

Фото: 123RF/tungphoto

Мэр мексиканского города Сан-Педро-Уамелула Даниэль Гутьеррес вступил в символический брак с самкой каймана, которую местные жители называют "маленькой принцессой". Об этом сообщает Reuters.

Перед бракосочетанием маленького крокодила, который был одет в белое свадебное платье, пронесли по улицам. Хищницу приводили в дома, а местные граждане танцевали.

Согласно мексиканским поверьям, крокодил является божеством, олицетворяющим мать-землю. Именно поэтому брак с самкой каймана символизирует соединение мира богов и людей. Данный ритуал, которому уже более 230 лет, может принести процветание, хороший урожай и богатый улов.

Ранее жительница Великобритании Аманда Тиг вышла замуж за призрака пирата Карибского моря. Ее мужем стал Джек, умерший несколько столетий назад. Женщина арендовала лодку и зачитала брачные клятвы в международных водах, чтобы союз был законным. На торжестве присутствовали ее родственники и друзья.

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