Reuters: мэр мексиканского города Даниэль Гутьеррес вступил в брак с крокодилом

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Мэр мексиканского города Сан-Педро-Уамелула Даниэль Гутьеррес вступил в символический брак с самкой каймана, которую местные жители называют "маленькой принцессой". Об этом сообщает Reuters.

Перед бракосочетанием маленького крокодила, который был одет в белое свадебное платье, пронесли по улицам. Хищницу приводили в дома, а местные граждане танцевали.

Согласно мексиканским поверьям, крокодил является божеством, олицетворяющим мать-землю. Именно поэтому брак с самкой каймана символизирует соединение мира богов и людей. Данный ритуал, которому уже более 230 лет, может принести процветание, хороший урожай и богатый улов.

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