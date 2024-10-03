В Татарстане могут сделать обязательной регистрацию домашних собак

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Регистрация домашних собак может стать обязательной в Татарстане с 1 января 2025 года. Соответствующая информация появилась на портале министерства юстиции республики.

После одобрения инициативы владельцам питомцев без регистрации грозит штраф от 2 до 4 тысяч рублей.

Также в Татарстане обсудили законопроект, согласно которому с 1 июля 2025 года жителей планируют штрафовать на аналогичные суммы за нарушение дополнительных требований к содержанию собак. Это относится к тем, чьи животные самостоятельно выходят за пределы территории хозяина, а также к содержащим собак на участке общего пользования или придомовых местах.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект Мособлдумы о введении штрафов за выгул собак без поводка и намордника. По словам авторов инициативы, дела о нарушениях будут рассматривать региональные органы исполнительной власти. Как они считают, меры административной ответственности помогут уменьшить число неправильных случаев обращения с животными.

