Депутат ГД Арапов предложил выделить в отелях 5% номеров для гостей с животными

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Зампред думского комитета по экологии Георгий Арапов предложил обязать гостиницы выделять 5% номеров для постояльцев с домашними животными. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на соответствующее обращение на имя замглавы Минэкономразвития РФ Дмитрия Вахрукова.

Парламентарий уверен, что это привлечет новых туристов, которые не хотят оставлять своих питомцем дома. К таким номерам, по его задумке, можно было бы применять специальные тарифы.

"Это создаст дополнительные возможности для развития туристической инфраструктуры и положительно скажется на экономике регионов", – отметил Арапов.

Это не вызовет дополнительной финансовой нагрузки на бизнес, при этом будет способствовать безопасности тех клиентов, у которых есть аллергия на животных, заключил депутат.

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