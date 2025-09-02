Юные москвичи проголосуют за имя для детеныша альпаки с "Городской фермы" ВДНХ

Фото: пресс-служба ВДНХ

На платформе "Активный гражданин – детям" начался опрос об имени для детеныша альпаки, который родился на "Городской ферме" ВДНХ 3 августа. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Мать малышки зовут Дося, а папу – Берберис. Первые сутки новорожденная почти все время спала. В настоящее время мать с детенышем уже адаптировались и чувствуют себя хорошо. Малышка активно набирает вес, который составляет более 10 килограммов.

Детеныш гуляет вместе с Досей почти каждый день. При этом увидеть ее можно в любое время, поскольку она находится в хлеву.

Малышка имеет черный окрас, который с возрастом может измениться. Около полугода она будет питаться молоком, после чего перейдет на рацион взрослых.

В голосовании по выбору имени для детеныша представлены шесть вариантов: Лада, Бардо, Ночка, Сумак, Инти и Коричка. Принять участие могут москвичи в возрасте от 6 до 14 лет.

За участие в опросе будут начислены детские баллы городской программы лояльности "Миллион призов".

Ранее около 217 тысяч участников проекта "Активный гражданин" приняли участие в голосовании по выбору имени для детеныша западной равнинной гориллы в Московском зоопарке. Зоологи предложили пять вариантов имен, тесно связанных с африканской культурой. Почти 35% участников (свыше 75 тысяч человек) выбрали имя Квито. Это город в Анголе, где велика популяция западных равнинных горилл.

