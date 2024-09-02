Выступления собак-проводников состоятся на форуме-фестивале "Москва 2030"

Фото: пресс-служба автономной некоммерческой организации "Комплексное развитие района "Мой район"

Показательные выступления собак, которые обучены работе с незрячими и слабовидящими людьми, состоятся в рамках второго цикла "Друг, спасатель, защитник", ставшего частью форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030", передает портал мэра и правительства столицы.

Мероприятие пройдет в парке искусств "Музеон" на площадке программы "Мой район". Оно запланировано на 3 сентября и будет проводиться с 12:00 до 18:00.

Участие в выступлениях примут выпускники российской школы подготовки собак-проводников Всероссийского общества слепых. Животные продемонстрируют свои умения на тренажерах, а кинологи расскажут посетителям о порядке проведения тренировок и особенностях их работы.

Кроме того, всем желающим представится возможность прогуляться по городку с препятствиями в светонепроницаемых очках. С ними в этот момент будут находиться собака-проводник и инструктор-методист.

Мероприятия второго цикла "Друг, спасатель, защитник" будут проводиться на почти 40 площадках нового типа, предназначенных для выгула и дрессировки собак. Они появились в городе в рамках реализации проекта "Питомцы в Москве".

Владельцы животных, которые посетят их, смогут получить консультации специалистов и стать участниками конкурсов и мастер-классов, а также познакомиться с животными-помощниками разных "профессий".

Необходимость в собаках-проводниках возникла после окончания Первой мировой войны, когда потерявшим зрение ветеранам потребовалась помощь в процессе реабилитации. Животных начали использовать для сопровождения инвалидов и обеспечения их независимости в быту.

Уже в 1920-е годы в Германии был создана первая школа собак-поводырей, которую основал врач из города Ольденбург Герхард Шталлинг. Он стал первым специалистом, который обучал собак помогать незрячим людям.

В СССР обучение собак-поводырей началось позже. Многие советские военные вернулись с Великой Отечественной войны, лишившись зрения, однако на тот момент в стране не было специальной системы обучения собак для помощи таким людям. Государство было вынуждено создавать ее с нуля.

Так, в 1960 году инструкторы-фронтовики, которые обладали определенным опытом в этой области, основали первую отечественную школу подготовки собак-проводников Всероссийского общества слепых.

Чаще всего проводниками незрячих и слабовидящих людей становятся лабрадоры, золотистые ретриверы и овчарки. Собаки этих пород демонстрируют лучшие результаты в процессе обучения сопровождению и имеют подходящий для этого характер. Они становятся надежными, спокойными и уверенными партнерами, на которых можно положиться. Вместе с тем собака-проводник должна обладать стрессоустойчивостью и уметь контролировать свои эмоции, а также не реагировать на резкие звуки и движения.

Основной задачей таких животных становится помощь слепым и слабовидящим людям при передвижении вне помещений. Собаки-поводыри могут запоминать десятки различных маршрутов и вести незрячего человека в любую точку города. При этом их обучают обходить лужи и канализационные люки, проходить через турникеты, подниматься и спускаться по лестницам и эскалаторам, а также вести хозяина через пешеходные переходы и поднимать упавшие из его рук предметы.

Вместе с тем собака-проводник может пройти в общественный транспорт бесплатно, если на ней будет специальная рабочая шлейка, а у хозяина при себе – документы об обучении питомца.

В сентябре на форуме-фестивале "Территория будущего. Москва 2030" также пройдут мастер-классы, чемпионаты и флешмобы. До 8 сентября гости смогут узнать о перспективных профессиях, сконструировать город в виртуальной реальности, посмотреть фильмы под открытым небом и поучаствовать в танцевальных батлах.

