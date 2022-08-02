В Москве пожарные спасли трех соколят, попавших в вентиляционную шахту

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Пожарные спасли трех птенцов сокола, застрявших в вентиляционной шахте жилой многоэтажки в Новокосине на востоке Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Отмечается, что инцидент произошел по адресу Новокосинская улица, дом 14, корпус 7.

"На место происшествия приехали спасатели. Пожарные сняли решетку, ведущую в вентиляцию, и аккуратно освободили трех птенцов соколов, посадили их отдельно в коробки и доставили в отряд", – говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что птицы были переданы представителю столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

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