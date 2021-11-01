В Москве с 1 ноября можно вызвать ветеринара на дом со скидкой

Фото: Агентство "Москва"
В столице с 1 ноября можно вызвать бригаду ветеринаров на дом по акции. Это обойдется почти на 30% дешевле – 827 рублей вместо 1 180. При этом остальные услуги будут оплачиваться по прейскуранту, сообщает пресс-служба столичного комитета ветеринарии.
"В текущей эпидемиологической ситуации эта услуга особенно актуальна, поскольку, несмотря на важность заботы о собственном здоровье, мы должны продолжать заботиться и о наших питомцах", – отметил председатель комитета Алексей Сауткин.
В настоящее время для оказания помощи питомцам в столице работают 11 спецавтомобилей, оснащенных современным диагностическим оборудованием.
Выездные бригады могут оказать неотложную лечебную помощь, сделать прививку, провести лабораторные исследования, а также выполнить несложную хирургическую операцию. При необходимости животного доставят в ветклинику.
Кроме того, владельцы могут получить консультацию по вопросам содержания, кормления и ухода. В составе бригад работают высококвалифицированные специалисты с большим опытом. Акция продлится до 31 декабря.
Вызвать на дом ветеринара можно на портале mos.ru или по телефону +7 (495) 612-04-25.
Ранее специалисты рассказали, как ухаживать за заболевшим питомцем. В осенний период домашние животные больше подвержены вирусным заболеваниям, чем в другое время года, из-за повышенной влажности и сырости, которые являются благоприятной средой для размножения и передачи вирусов.
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