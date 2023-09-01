Ветврач рассказал об эффективности российской технологии протезирования животных

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Технология сибирских хирургов-ветеринаров по установке напечатанных на 3D-принтере протезов лишившимся конечностей домашним животным показала свою эффективность. Вместе с тем она требует постоянного совершенствования. Об этом РИА Новости сообщил ветеринарный врач новосибирской клиники "Бэст" Сергей Горшков.

Он рассказал об одном из случаев, когда в конце 2021 года в Новосибирске впервые в мире российские ветеринары установили протезы всех четырех лап бездомной собаке из Краснодара. Процент приживления имплантов составил около 90%, сейчас собака живет в Англии, и у нее есть куратор.

Тем не менее специалисты столкнулись с тем, что внешние части протеза быстро изнашиваются, в связи с чем их необходимо менять, как шины у автомобиля.

По словам Горшкова, это связано с тем, что силикон и подобные композиты мягкие и быстро стираются. Поэтому было принято решение начать использовать полиуретан.

Лучше всего к таким протезам адаптируются кошки, а крупные собаки из-за своего веса требуют более сложного планирования, так как импланты быстрее изнашиваются, добавил эксперт.

Ранее в Россельхознадзоре сообщили, что в России есть аналоги зарубежных препаратов от бешенства и чумы для собак и кошек. Речь идет о препаратах производства компаний "Эланко Франс С.А.С." и "Биовета".

До этого сообщалось, что ветеринарные врачи московских клиник разработали памятки, объясняющие хозяевам домашних животных, как легче следить за их здоровьем.