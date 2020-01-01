Экскурсии о зимовке экзотических животных пройдут в Московском зоопарке

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В дни новогодних каникул москвичи и гости города смогут узнать о том, как проводят зимовку экзотические животные. Экскурсии "Даже страус и енот отмечают Новый год" пройдут в Московском зоопарке. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу зоосада.

Как уточняется, прийти на экскурсии можно 3, 6 и 8 января в 13:30, а также 5 и 7 января – в 11:30.

"Существует ошибочное представление, что Московский зоопарк зимой закрыт, а часть наших животных отправляются зимовать в Африку. На специальной новогодней экскурсии мы развенчаем этот миф, расскажем и покажем, как на самом деле в Московском зоопарке проводят зиму экзотические животные", – говорится в сообщении.

Уточняется, что посетители заглянут в гости к тропическим птицам и индийским слонам, увидят больших панд.

В сообщении пресс-службы говорится, что экскурсии, во время которых гости зоосада смогут увидеть зебр, орангутангов и крокодилов, пройдут 4, 5 и 7 января в 13:30, а 8 января – в 11:00.

Ранее сообщалось, что в 2021 году в Московском зоопарке планируют построить павильон "Ластоногие". Согласно проекту, здание будет трехэтажным, с подземным этажом. На первом этаже предусматриваются помещения посетительской зоны. На втором разместят боксы для животных.

В состав комплекса бассейнов войдут два больших вольера с глубиной 7 метров и три малых с глубиной 3,5 метра. Реконструкция павильона требуется для экспонирования и научных исследований уникальных морских животных, занесенных в Красную книгу.

