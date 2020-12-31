В армии Израиля приготовили салат оливье и шарлотку в честь Нового года

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На кулинарных курсах в израильских вооруженных силах в честь Нового года приготовили салат оливье и шарлотку, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу армии.

"Сейчас мы находимся в специальных классах, где учат кулинарному мастерству, на армейской базе "Бад 6" в честь праздника Новый год. Для всех, кто отмечает, мы приготовили небольшой сюрприз", – сказал военный в ролике, который опубликовала пресс-служба.

Полевой повар Сергей, который перебрался в Израиль из Минска в 1994 году, рассказал, что продолжает отмечать Новый год с родственниками и друзьями.

"С Новым годом! С Новым счастьем! Берегите себя и будьте здоровы!" – сказал повар.

Ранее шеф-повар Сергей Синицын рассказал, что оливье или другие новогодние салаты можно хранить 2–3 дня. По его словам, чтобы салаты оставались свежими, их нужно заправлять только перед подачей. Также он поделился собственными рецептами заправки.