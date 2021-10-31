У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 5,6

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Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у берегов американского штата Аляска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Геологическую службу США.

По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения находился в 110 километрах юго-восточнее города Перривилл, а его очаг – на глубине 31,8 километра.

Информации о разрушениях, жертвах и угрозе цунами не приводится.

Ранее землетрясение магнитудой 3,9 балла произошло в Каларском районе Забайкалья. Подземные толчки зафиксировали в 24 километрах от поселка Новая Чара. Сообщений о разрушениях и пострадавших не поступало.