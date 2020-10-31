Еще одного подозреваемого в причастности к нападению в Ницце задержали во Франции

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Полиция во Франции задержала еще одного подозреваемого в причастности к нападению в Ницце. Об этом передает Franceinfo.

По информации источника в судебной системе, задержанным оказался 35-летний мужчина. Предполагается, что он контактировал с совершившим нападение незадолго до случившегося.

Ранее правоохранительные органы во Франции задержали 47-летнего мужчину в рамках расследования дела о нападении на людей в Ницце. Утверждалось, что он мог контактировать с нападавшим накануне случившегося.

29 октября три человека погибли в Ницце в результате нападения неизвестного с ножом. Нападавшего задержали. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози сообщил, что данное происшествие можно расценивать как теракт.