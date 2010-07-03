Взрыв прогремел на химзаводе в Индии

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На химическом заводе в Индии прогремел взрыв, передает РИА Новости.

Инцидент произошел утром в штате Махараштра. Жертвами стали не менее шести человек, еще 43 пострадали. Причина ЧП пока неизвестна.

В июле взрыв случился на пороховом заводе в Перми. Гендиректор предприятия Олег Миргородский назвал происшествие "групповым несчастным случаем".

Два человека получили ожоги 60 и 35 процентов поверхности тела, еще у троих легкие травмы. Пострадавших госпитализировали. Было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.