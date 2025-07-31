MIT Technology Review: в США ребенок родился из замороженного 30 лет назад эмбриона

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В Соединенных Штатах ребенок родился из эмбриона, который находился в морозильной камере с 1994 года. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на MIT Technology Review.

Малыш по имени Таддеус Дэниел Пирс появился на свет 26 июля. Его уже называют "самым старым ребенком". Отмечается, что у новорожденного есть 30-летняя сестра от его биологических родителей.

62-летняя Линда Арчерд, которой принадлежал эмбрион, назвала рождение Таддеуса "сюрреалистичным". Женщина рассказала, что 30 лет назад воспользовалась в то время еще новой технологией ЭКО из-за того, что не могла родить самостоятельно.

В результате врачи смогли получить четыре эмбриона из ее яйцеклеток, однако ее супруг дал согласие только на одного ребенка. Спустя время женщина развелась с супругом и решила сохранить зародышей в законсервированном виде, чтобы иметь возможность завести ребенка с другим партнером.

Однако, когда ее организм уже не мог выносить ребенка, Арчерд приняла решение передать эмбрионы другим парам. За их хранение она каждый год платила около тысячи долларов. После рождения мальчика она отметила, что вложенные средства оправдались.

Ранее в Великобритании родились восемь детей с ДНК троих человек. Это стало возможным благодаря экспериментальной технологии по устранению неизлечимых генетических мутаций. Всего в эксперименте участвовали 22 женщины, у которых зафиксировали повышенный риск передачи заболеваний из-за мутации в генах.

Ученые брали генетический материал из яйцеклетки или эмбриона матери, после чего удаляли из него мутировавший ген и переносили его в донорскую яйцеклетку или эмбрион со здоровыми митохондриями, но без остальной ключевой ДНК.