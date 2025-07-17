Sky News: в Великобритании восемь детей родились с ДНК трех человек

Фото: 123RF/elenavolf

В Великобритании родились восемь детей с ДНК троих человек, сообщает телеканал "360" со ссылкой на Sky News.

Это стало возможным благодаря экспериментальной технологии по устранению неизлечимых генетических мутаций. Всего в эксперименте участвовали 22 женщины, у которых зафиксировали повышенный риск передачи заболеваний из-за мутации в генах.

Ученые брали генетический материал из яйцеклетки или эмбриона матери, после чего удаляли из него мутировавший ген и переносили его в донорскую яйцеклетку или эмбрион со здоровыми митохондриями, но без остальной ключевой ДНК.

Семь женщин забеременели, и из восьми рожденных детей у пятерых не обнаружили следов наследственных болезней. Показатель успешности проведенной процедуры составил 36%.

Ранее стало известно, что британские ученые запустили проект SynHG по созданию искусственной ДНК человека. В проект включены крупнейшие лаборатории и институты, а также отдельные специалисты, достигшие научных вершин в этой области. Цель проекта – разработать технологии и инструменты, которые позволят ученым в будущем конструировать в лабораториях человеческую ДНК, соединяя отдельные гены.