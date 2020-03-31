Князь Монако вылечился от коронавируса

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Князь Монако Альбер II успешно вылечился после заражения коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости.

"Врачи, которые сопровождают Его Светлейшее Высочество Князя Монако Альбера II с выявления у него COVID-19, разрешили сегодня положить конец его пребыванию на карантине. Князь выздоровел и чувствует себя хорошо", – указано в коммюнике княжеского дворца.

В заявлении указывается, что Альбер II скоро воссоединится с членами своей семьи, но продолжит поддерживать режим изоляции. Также гражданам Монако напомнили о важности сокращения социальных контактов для снижения динамики заражения коронавирусом.

COVID-19 у князя Альбера II диагностировали 19 марта. Здоровье монарха было нормальным в течение всей болезни. О состоянии князя регулярно сообщалось в специальном бюллетене.

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 690 тысяч случаев заражения, более 33 тысяч человек скончалось.

